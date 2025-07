Triscina, al via da oggi il mercatino settimanale estivo. Avviato giovedì a Marinella

di: Redazione - del 2025-07-07

Da oggi, lunedì 7 luglio 2025, prende il via il mercatino settimanale estivo nella frazione di Triscina, in via della Magna Grecia (circonvallazione). Il mercatino si svolgerà ogni lunedì nelle ore serali, per tutti i mesi di luglio e agosto, offrendo a residenti, turisti e villeggianti un’occasione in più per passeggiare, fare acquisti e vivere la borgata anche durante il giorno.

Da giovedì scorso ha preso il via il mercatino a Marinella di Selinunte che si è svolto nella piazza Stesicoro, conosciuta come piazza Stazione.