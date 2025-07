Partanna, a fuoco bottega di frutta e verdura. Sul posto i Vigili del Fuoco e ANVVFC

di: Redazione - del 2025-07-07

Intorno alle 14 di oggi, in via Antonio Gramsci a Partanna, per un probabile corto circuito, è andato distrutto un negozio dedito alla vendita di frutta e verdura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della distaccamento di Salemi e gli operatori della ANVVFC di Santa Ninfa. Le operazioni di spegnimento sono durante circa due ore. Intorno alle 16:15 l'incendio è stato domato.