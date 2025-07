Crisi idrica, sit-in stamani al Consorzio, agricoltori in ginocchio. Viola: "Purtroppo la situazione non si risolverà per la stagione irrigua di quest'anno".

di: Redazione - del 2025-07-08

Come anticipato qualche giorno fa, stamani si è svolto un sit-in da parte degli agricoltori del territorio di Castelvetrano e zone limitrofe per lanciare un vero e proprio segnale di aiuto per quanto concerne la gravosa situazione idrica che investe le terre del territorio del Consorzio di Bonifica AG3.

Ha parlato, ai nostri microfoni il funzionario del Consorzio, Arch. Mariano La Barbera che ha esposto la situazione attuale: "L'inverter, è un'apparecchiatura che adatta le pompe a seconda di dove arriva l'acqua ai giri che servono quando l'hanno realizzata 50 anni fa era una un sistema avveneristico e ora a distanza di 50 anni le componentistiche di questo tipo di apparecchiature non si trovano sul mercato. L'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere ieri da parte dell'impresa che ha in questo momento nei propri magazzini e officine e i pezzi di ricambio, i pezzi, diciamo, danneggiati del sollevamento di Zangara".

Presente la Rappresentante della Consulta degli Agricoltori, la consigliera comunale di Castelvetrano Enza Viola: "E' un appuntamento annuale ma ormai mensile, da febbraio annunciamo la preoccupazione per questa campagna irrigua, visto che lo scorso anno, lo stesso giorno ci siamo trovati a dovere fronteggiare la stesa situazione di calamità di caldo eccessivo, con la mancanza dell'acqua comporterà la perdita di almeno il 70% della nostra produzione. Noi parliamo sempre di olivicultura, le oliva da mensa, ma senza dimentare i prodotti dell'orto. Non solo il problema della siccità ma anche per le vandalizzazioni ai danni delle stazioni. Lo scorso inverno due vandalizzazioni nella stazione di Zangara. Speriamo che la Regione si attivi ma sicuramente non si risolverà per la stagione irrigua di quest'anno".