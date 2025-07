Dagli USA probabile "batosta" per l'export di Olio Extra Vergine di Oliva

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2025-07-14

Gli importatori americani al momento hanno bloccato gli ordini di Olio Extra Vergine d'Oliva siciliano per via delle misure che attraverso i dazi, il Presidente statunitense Donald Trump imporrà al mercato. Difficile tradurre le percentuali in euro, - riporta la versione online del GdS - ma è certo che il 50% delle esportazioni dell’extravergine siciliano sono destinate verso l’America.

"Oltreoceano movimentiamo più olio noi che la Puglia» e che «se il presidente Trump concretizzerà la minaccia dei dazi al 30%, le nostre aziende subiranno una batosta durissima", riferisce così Mario Terrasi, Presidente di Oleum Sicilia, organizzazione di aziende olivicoltrici associata a Coldiretti.