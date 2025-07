Triscina, la ztl h24 divide favorevoli e contrari. Per alcuni non ha senso per la poca affluenza di gente

di: Redazione - del 2025-07-14

Pareri contrastanti fra i residenti e commercianti di Triscina per l'istituzione della Zona a Traffico Limitato racchiusa nel tratto iniziale della via del Mediterraneo. Per via dei blocchi in cemento, la Ztl ha una durata h24, possono transitare solamente gli autorizzati come ad esempio i mezzi di soccorso. Per alcuni non ha molto senso per via della poca affluenza di gente in giro, tra l'altro con i locali ubicati in quel tratto che non possiedono le autorizzazioni a poter sistemare tavoli fuori dai locali. Favorevoli invece alcuni esercenti che pare abbiano avuto un incremento del lavoro per via della zona pedonale.

Tra i contrari, Serena Navetta che dichiara: "Chi ha avuto la brillante idea di creare una "zona pedonale" a Triscina, probabilmente non ci vive. O almeno, non la vive davvero, giorno per giorno. La verità è che non si è creata una zona pedonale: si sono semplicemente messi quattro blocchi di cemento, forse con le migliori intenzioni, ma senza un minimo di progettazione. Il risultato? Solo disagi. Chi arriva da quella direzione è costretto a deviare lungo la via del panificio Murania, dove già normalmente è complicato passare.

Ora, tra le macchine parcheggiate su entrambi i lati e il doppio senso di marcia, si forma un ingorgo costante. Superato quello, si affronta la salita del bar Mille Luci, anche lì tra auto ovunque, manovre difficili e e rischi di strisciare le auto assicurato. Nel frattempo quei pochi metri pedonali giacciono tutto il giorno deserti. E non finisce qui: di sera, che dovrebbe essere il momento ideale per passeggiare e godersi la zona, il “salotto pedonale” è deserto. Nessuno passeggia, perché non è stata creata un’atmosfera vivibile, né accogliente. Una vera zona pedonale ha bisogno di ben altro: cura, spazi pensati per le persone, arredi, luci, sicurezza e alternative valide per la viabilità.

Speriamo che chi abbia fatto questa scelta, ci ripensi e tolga questi blocchi di cemento. Magari indichi gli orari per la zona pedonale solo dopo le ore 22.00. Ma veramente Triscina, deve essere trattata con così tanta superficialità e frettolosità, senza valutare le reali caratteristiche e peculiarità territoriali?"