Triscina, grossa cernia in avanzato stato di decomposizione si è spiaggiata sull'arenile. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale

di: Redazione - del 2025-07-14

Una grossa cernia in avanzato stato di decomposizione si è spiaggiata nei pressi di un lido a Triscina. Alcuni bagnati hanno allertato la Polizia Municipale, coordinata dal Comandante Antonio Ferracane.

Chiamato il veterinario Dott. Strada si è aperto così il protocollo del caso che ha previsto il recupero della carcassa del pesce da parte di una ditta convenzionata con il comune per il trasporto in discarica. Non si esclude che il grosso pesce sia rimasto impigliato in qualche rete o palangaro e poi una volta staccatosi è stato mangiato dai suoi simili.