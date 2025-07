Incendi sull’A29, chiuso tratto nei pressi di Santa Ninfa, fiamme nelle vicinanze svincolo di Campobello

del 2025-07-14

Nei pressi dello svincolo uscita Santa Ninfa sulla autostrada A29 vasto incendio scaturito probabilmente da origine dolosa. Sul posto i Vigili del Fuoco di Trapani e la squadra ANVVFC di Santa Ninfa e Mazara del Vallo. Incendio ancora in corso. Tratto autostradale chiuso dall’Anas per via precauzionale, pronto per essere riaperto dopo la messa in sicurezza del tratto lambito dalle fiamme. Sulle cause che sono in fase di accertamento probabilmente la solita cicca di sigaretta ha innescato il tutto.

Altro incendio a distanza di poco tempo questo pomeriggio sempre sulla A29 direzione Mazara a circa 3 km dall'uscita Campobello. Traffico bloccato, sul posto Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Stradale.

IN AGGIORNAMENTO