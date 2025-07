Castelvetrano, pitbull cade da un furgone, sfonda un’auto e muore

di: Redazione - del 2025-07-11

Un pitbull trasportato all'interno di un furgone è caduto dallo stesso finendo rovinosamente sul cofano di un'autovettura che transitava. Il fatto è accaduto a Castelvetrano in via Seggio, una 69enne castelvetranese alla guida della sua Opel Corsa ad un certo punto è stata costretta a fermarsi per via di un violento urto che ha danneggiato il cofano della vettura, distruggendo il radiatore e colpendo anche parte del motore. Per lo sfortunato cane non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto ci viene riferito non si esclude che dietro il tragico evento ci sia una banda dedita al furto di pitbull per addestrarli ai combattimenti clandestini. Un nostro lettore tempo fa ha notato una persona con atteggiamenti strani nella località di Triscina. La conducente che involontariamente ha investito l'animale pare che abbia riferito che in quel furgone c'erano altri cani e può darsi che l'animale vedendo che lo sportellone e si era aperto abbia tentato di fuggire buttandosi fuori.