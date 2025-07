Il giovane castelvetranese Claudio Carrara promosso al CRA Sicilia

di: Redazione - del 2025-07-12

Raggiunge un importante traguardo il giovane fischietto Claudio Carrara, appena diciottenne, il giovane castelvetranese è stato promosso al CRA Sicilia, promozione che gli permetterà di arbitrare già in ambito regionale. Tutto è nato quasi per gioco, ma partita dopo partita, si è appassionato sempre di più, in un ruolo molto delicato, facendosi apprezzare dagli organi tecnici di valutazione, che a fine stagione lo hanno premiato riconoscendogli qualità e personalità.

"Un percorso non del tutto facile, pieno di parecchie insidie, in un mondo del calcio sempre più esigente e pieno di difficoltà. - dichiara il giovane fischietto castelvetranese - Questo riconoscimento rappresenta solamente un punto di partenza che chissà possa essere un trampolino di lancio nel calcio professionistico".

A Claudio vanno i complimenti della redazione per lo spirito di sacrificio e l’abnegazione nel credere in un movimento che spesso viene criticato contestato e giudicato perché tutti vogliono solamente vincere e gestire una gara da “solo” non è certamente facile. Arrivederci al prossimo salto di categori”A”.