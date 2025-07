Messina Denaro, concessi i domiciliari al vivandiere Emanuele Bonafede

di: Redazione - del 2025-07-12

La prima sezione penale della Corte di Appello di Palermo, Presidente Adriana Piras, su istanza dell'Avv. Clizia Ferro, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari a Emanuele Bonafede cinquantaduenne, di Campobello di Mazara.

L'imputato era stato tratto in arresto nel marzo del 2023, in esecuzione di ordinanza del G.I.P. di Palermo e su richiesta della D.D.A., nell'ambito delle indagini, avviate a seguito della cattura di Matteo Messina Denaro, che avevano tracciato una mappa dei fiancheggiatori del latitante. Emanuele Bonafede è fratello di Andrea Bonafede, l'operaio del comune di Campobello che avrebbe fatto da tramite per il ritiro delle ricette a nome del cugino, Andrea Bonafede, il geometra campobellese che ha prestato l'identità a Matteo Messina Denaro.