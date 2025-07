Porto Palo, giovane nella notte accoltellato e preso a calci e pugni da un branco di ragazzi. Trasportato in Ospedale

di: Redazione - del 2025-07-13

(ph. Immagine di repertorio)

Aggredito e colpito da un branco di almeno 15 ragazzi saccensi nella notte un giovane egiziano in spiaggia a Porto Palo. Alla base della violenza un presunto sguardo nei confronti di una ragazza che avrebbe scatenato la gelosia sfociata nella violenza.

Il giovane egiziano è stato poi trasferito a Sciacca e poi ancora ad Agrigento per le cure del caso, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Il giovane egiziano viene descritto come un bravo ragazzo molto conosciuto a Menfi e integrato nella comunità.