Triscina, uomo muore mentre era in acqua. Inutili i soccorsi

del 2025-07-14

Morto per annegamento questo pomeriggio intorno alle 18 a Triscina, nei pressi della strada 77, Giacomo Montepiano, castelvetranese, di 47 anni di professione trasportatore. Sembra che l’uomo si sia gettato in mare per rincorrere il pallone del figlio e forse un malore sembra avere determinato il decesso dell’uomo.

Inutili i soccorsi prestati con massaggio cardiaco. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso. Con tutta probabilità, si aspetta l'arrivo del medico legale.