Non causò danno erariale di 500 mila euro, assolto 56enne salemitano

di: Elio Indelicato - del 2025-07-15

(ph. Il legale del 56enne salemitano, Avv. Francesco Salvo)

La Corte dei Conti di Palermo ha assolto il salemitano Giuseppe Bellitti di 56 anni, da un’accusa di danno erariale nei confronti di AGEA per oltre 500 mila euro. L’inchiesta era scaturita nel 2013, quando la Procura di Enna aveva scoperto una truffa per l’ottenimento dei contributi della Comunità Europea: alcune aziende agricole della provincia di Enna, grazie alla complicità degli operatori del CAA (Centro assistenza agricola), avevano chiesto ed ottenuto contributi non spettanti per alcuni milioni di euro. Uno di questi soggetti, che in passato aveva lavorato anche per Agea, era riuscito a farsi accreditare presso il CAA di Salemi dove nessuno lo conosceva.

Secondo la tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, Bellitti, essendo responsabile del CAA di Salemi, doveva rispondere in solido con i soggetti che avevano ottenuto i contributi agricoli per il danno erariale arrecato alla collettività. Il Bellitti però, ha sempre contestato ogni addebito, per questo tramite il proprio legale, Francesco Salvo di Salemi, ha chiesto di essere sentito dalla Procura Regionale, fornendo ampie spiegazioni sull’accaduto.

Nonostante i chiarimenti forniti la Procura lo ha citato in giudizio insieme agli altri soggetti coinvolti. Nel corso del processo, però, è stata dimostrata la sua totale estraneità, infatti, i due operatori ennesi, all’insaputa di Bellitti, erano riusciti ad ottenere le credenziali per inviare le domande di contributo senza il preventivo controllo da parte del responsabile del CAA di Salemi. Se di colpa potrebbe parlarsi, da parte di quest’ultimo, sicuramente quella di non avere vigilato attentamente le pratiche del suo patronato. Su richiesta del legale di Bellitti, la Corte dei Conti ha poi disposto una ulteriore indagine tecnica tramite l’Agea e dalla quale è emersa una falla del sistema SIAN (il portale da cui si inoltrano le domande di pagamento), che all’epoca permetteva l’invio con le credenziali del singolo operatore.

Alla fine la Corte dei Conti, con due sentenze gemelle depositate, ha accolto la tesi della difesa ed ha assolto Giuseppe Bellitti da tutte le accuse che gli erano state contestate, condannando invece, gli autori della truffa al risarcimento del danno erariale per oltre 500 mila euro.