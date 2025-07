Messina Denaro, condannati a 6 anni i figli dell’autista Luppino

di: Redazione - del 2025-07-17

Il tribunale di Marsala ha condannato a sei anni di reclusione ciascuno, Antonino e Vincenzo Luppino, figli dell'autista di Messina Denaro, Giovanni, in carcere dal 16 gennaio 2023 quando venne arrestato assieme all'ex superlatitante Matteo Messina Denaro fuori dalla Clinica La Maddalena di Palermo. È caduta l'accusa del concorso esterno in associazione mafiosa ai due fratelli, condannati per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.

Secondo gli inquirenti, i due figli di Giovanni Luppino, avrebbero "contribuito con le loro condotte al mantenimento delle funzioni di vertice del capo mafia castelvetranese, fornendogli prolungata e variegata assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore". Per i due fratelli, il pm della Dda Bruno Brucoli aveva chiesto 12 anni di carcere ciascuno.