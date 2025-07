Castelvetrano, oltre 33 mila euro per ripulire le aree costiere di Selinunte e Triscina

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-17

Il Comune di Castelvetrano ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Siciliana per realizzare una serie di interventi straordinari di pulizia e tutela ambientale lungo le coste del proprio territorio, con particolare riferimento alle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte. Il Comune aveva partecipato all’avviso pubblico regionale con una richiesta di contributo pari a € 58.462,00, ottenendo un finanziamento di € 26.827,58, a cui si è aggiunto un cofinanziamento comunale di € 6.499,62 a valere sul bilancio dell’Ente. L’importo complessivo disponibile per gli interventi, dunque, ammonta a € 33.327,20.

I fondi saranno impiegati per azioni concrete e urgenti, tra cui:

A Marinella di Selinunte:

• Rimozione di relitti di imbarcazioni abbandonate nella zona portuale e retroportuale;

• Pulizia integrale della zona demaniale tra il molo di levante e il molo di ponente, dove sono stati censiti grandi quantitativi di rifiuti speciali e pericolosi, come reti da pesca, congelatori, plastica dura, legno, metallo, RAEE e abiti dismessi, non riconducibili al servizio ordinario di igiene urbana.

A Triscina di Selinunte:

• Rimozione di un barcone in legno incagliato sull’arenile all’altezza della Strada 141, già oggetto di provvedimenti da parte della Capitaneria di Porto;

• Raccolta straordinaria di rifiuti spiaggiati e materiale vegetale depositato dal mare dopo le recenti mareggiate, in particolare nella zona peridunale interessata da forti accumuli.

Gli interventi hanno un duplice obiettivo: tutelare il paesaggio e l’ambiente costiero e promuovere una nuova cultura del rispetto e della responsabilità verso il mare e i suoi spazi.

«Questo progetto rappresenta una risposta concreta a criticità storiche e visibili, e contribuisce a ridare dignità a due aree fondamentali per il nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale che turistico – ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini –. Ringraziamo la Regione per il sostegno ricevuto, e continueremo a lavorare per restituire decoro, bellezza e funzionalità al nostro litorale.»

I lavori inizieranno nei prossimi giorni e saranno coordinati dalla V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente”