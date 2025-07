Castelvetrano, da domani (19 luglio) nuovi turni erogazione idrica

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-18

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, a seguito dei continui monitoraggi delle portate idriche nelle reti di distribuzione dell’abitato di Castelvetrano, si rende necessario procedere con una variazione dei turni di erogazione dell’acqua a giorni alterni, per il periodo dal 19 al 31 luglio 2025.

Attuali modalità di erogazione:

Zona A (centro città): tutti i giorni di mattina, dalle ore 7:00 alle 10:00;

Zona B (periferia): tutti i giorni di pomeriggio, dalle ore 17:00 alle 20:00.

Nuova turnazione (in vigore dal 19 luglio):

L’erogazione idrica avverrà esclusivamente di mattina, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 circa, secondo il seguente calendario:

Zona A (centro): 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 luglio

Zona B (periferia): 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 luglio

Zone escluse dalla turnazione:

Resteranno escluse dalle nuove modalità di turnazione e continueranno a ricevere erogazione secondo i normali flussi:

Via Tagliata

Via Gentile

Lottizzazioni Saporito, Cerasa e Ingrasciotta

Via Trapani

Via Quartararo

Tutta la zona Nord della città

Via Campobello

Via Sapegno

Area artigianale e vie limitrofe

La V Direzione proseguirà nel monitoraggio costante della rete idrica e comunicherà tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti o variazioni. Confidando nella comprensione e collaborazione dei cittadini, si invita a un uso responsabile della risorsa idrica.