Colpo di scena nel corso di un processo a Marsala, indagato per reato connesso avvocato castelvetranese

Colpo di scena in aula del Tribunale di Marsala nel corso di un'udienza nel processo che si celebra dinanzi al Giudice Monocratico di Marsala, Francesco Maniscalchi, l'avvocato castelvetranese, difensore dell'imprenditore tunisino Mohamed Alì Saied, Aniello Alfano è indagato di reato connesso.

Processo che vede imputati, per atti persecutori e tentata estorsione, due campobellesi, Giovanni e Vincenzo Gulotta, di 58 e 29 anni, padre e figlio. Come riporta il Giornale di Sicilia odierno in un articolo a firma di Antonio Pizzo, il colpo di scena, in aula, si è registrato a seguito di una richiesta dell'Avvocato Giuseppe Ferro di Gibellina, che ha chiesto in che qualità dovesse essere ascoltato, come teste, l'Avvocato Alfano.

Da lì è emerso che il legale di parte civile è indagato nell'ambito di questa stessa inchiesta da cui è scaturito il processo, il Giudice lo ha invitato a nominarsi un difensore per l'udienza in cui sarà ascoltato il prossimo 3 ottobre. E forse dovrà rinunciare all'incarico di legale di parte civile. Secondo l'accusa, Mohamed Alì Saied avrebbe subito dai Gulotta insulti, angherie e pesanti minacce dopo aver comprato ad un'asta giudiziaria un terreno. Non è il primo caso, ma da quanto è avvenuto in altre circostanze pare che dietro le aste giudiziarie ci siano spesso interessi di noti professionisti.