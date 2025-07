Il tuffo in acqua poi il malore fatale. Così ci ha lasciati Giacomo Montepiano

di: Elio Indelicato - del 2025-07-15

Tragedia sulla spiaggia di Triscina, un papà dopo un tuffo in acqua colpito da un probabile malore che gli stronca la vita. Inutili i soccorsi in spiaggia. Intorno alle 18,30 Giacomo Montepiano, era andato con la famiglia a prendere il sole sulla spiaggia di Triscina all’altezza della via 77. Amava come suo solito giocare con i suoi bambini e dopo un tuffo in acqua. Giunto ad un centinaio di metri dalla riva, riferisce un testimone, Giacomo ha cominciato ad annaspare.

Le grida dei presenti hanno allertato un giovane che si è tuffato in acqua per raggiungere l’uomo già in difficoltà. E’ stato lo stesso soccorritore a sbracciarsi e a chiedere l’intervento di altri tre ragazzi che con un materassino e ciambelle hanno raggiunto Giacomo Montepiano trasportandolo a riva, sembrerebbe ancora in vita. Lì immediatamente i primi soccorsi con un defibrillatore e l’arrivo dopo una quindicina di minuti del personale del 118 che per circa un'ora ha cercato di rianimarlo con tutte le tecniche possibili del caso. Per Giacomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Probabilmente la sua possente stazza è stata fatale, avrà fatto fatica a recuperare il pallone e il malore decisivo. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte e la Capitaneria di Porto di Mazara, competente a svolgere le indagini, mentre veniva chiamato il medico legale di turno, che probabilmente avrà disposto l’esame cadaverico, per poi restituire la salma ai familiari.

Disperazione della moglie ,colta da malore, mentre gli amici, arrivati sul posto cercavano di portarle conforto. Giacomo era un imprenditore nel settore dei traslochi come il padre Giovanni, scomparso qualche anno fa al quale Giacomo era molto legato. Sulla spiaggia tanta disperazione, qualcuno aggiunge che a Triscina, che in estate conta oltre 20 mila presenze non c’è una guardia medica, l’unico presidio la farmacia e qualche attrezzatura di primo soccorso dei lidi balneari.

Giacomo Montepiano una decina di anni fa aveva avuto un grave incidente con la moto e dopo tante sofferenze nella riabilitazione riuscì a superare qual brutto momento. Un uomo solare sempre pronto alla battuta, quando il padre a causa di un incidente domestico restò sulla sedia a rotelle, lui se ne prese cura e la domenica lo portava sempre allo stadio e a volte anche in trasferta. La tragedia lascia tanta incredulità e sconforto e tra chi ha assistito al dramma e soprattutto tra i familiari e tra i tanti amici che gli volevano veramente bene.

I funerali di Giacomo Montepiano si svolgeranno domani, mercoledì 16 luglio, alle ore 10:30 presso la Chiesa di San Francesco di Paola.