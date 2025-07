Asp Trapani, completati ed attivi da oggi i presidi di guardia Medica di Triscina e Tre Fontane

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-15

Risolte le criticità nei presidi di continuità assistenziale e nelle guardie mediche turistiche per i mesi estivi in provincia di Trapani, dopo l’ultima convocazione effettuata venerdì scorso dall’Unità operativa Gestione amministrativa delle Attività convenzionate dell’ASP Trapani. Attive quindi da oggi e per tutta la stagione estiva le Guardie Mediche turistiche di Triscina e Tre Fontane, il cui Il servizio sarà attivo dalle ore 8 alle 20.

I presidi carenti di Tonnarella, Castellammare del Golfo, Triscina e Tre Fontane sono stati coperti, come pure quelli di Casa Santa Erice e di Campobello di Mazara. Completate le assegnazioni anche all’istituto penitenziario di Trapani, mentre la guardia medica di Trapani centro, assegnata in parte, sarà completata tramite singoli turni di reperibilità.

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano informa la cittadinanza e i villeggianti che il servizio di Guardia Medica Turistica a Triscina è attivo da oggi, martedì 15 luglio 2025.

Sede: via 10, dietro il Piano Bar – Triscina

Orari dal 15 al 31 luglio: tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00

A partire dal 1° agosto p.v., sarà comunicata eventuale variazione dell’orario di apertura, in base all’esito delle ultime convocazioni per il conferimento degli incarichi ai medici del servizio GMT.

E’ il frutto del recente protocollo di intesa siglato dalla Direzione strategica dell’ASP con i rappresentanti dei maggiori sindacati dei medici di medicina generale (SNAMI, FIMG e SMI), con il quale, tra l’altro, per queste zone carenti è stato aumentato il compenso orario ordinario.