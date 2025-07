Il Triangolare del Cuore approda a Mazara del Vallo. Prevista conferenza stampa venerdì 18 luglio

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-16

Il 23 luglio sport, legalità e solidarietà con la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti e le rappresentative di Magistrati, Carabinieri e Vecchie Glorie del Mazara Calcio in memoria di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte. Live music di Haiducii ed intrattenimento. Spazio alla solidarietà con una raccolta fondi dedicata all'associazione Avulss ed alla Totò Schillaci Association

Sport, legalità, solidarietà, ma anche spettacolo ed intrattenimento. Mercoledì 23 luglio alle ore 20,30 allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo la Nazionale del Cuore Cantanti e Attori, le "Vecchie Glorie" del Mazara Calcio guidate da Ignazio Arcoleo e le rappresentative di Magistrati e Carabinieri daranno vita al "Triangolare del Cuore" di calcio in memoria di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte dei magistrati barbaramente uccisi dalla mafia.

Biglietti disponibili presso Agenzia Viaggi Leonardo piazza della Repubblica 14/15 a Mazara.

La cantante Haiduciii si esibirà in un live music e le gare di calcio del triangolare, suddivise in mini tempi, saranno intervallate da momenti di intrattenimento e dal ricordo di chi, a prezzo della vita, ha combattuto mafia e malaffare. L'evento è inoltre dedicato alla memoria del grande Totò Schillaci nel nome del quale è stata fondata la Totò Schillaci Association impegnata in opere meritorie ed a cui sarà devoluta parte della raccolta fondi unitamente all'associazione Avulss. I ticket per la raccolta fondi verranno distribuiti in punti che saranno resi noti nei prossimi giorni, auspicando una massiccia partecipazione sugli spalti del Nino Vaccara.

L'evento è coorganizzato dalla Nazionale del Cuore Attori e Cantanti con la direzione di Giovanni Calì e dal Comune di Mazara del Vallo - Assessorato comunale allo Sport coordinato dal vice sindaco Vito Billardello con il coinvolgimento di associazioni di volontariato e la preziosa collaborazione del tenente colonnello dei carabinieri Filippo Barreca che da anni è impegnato in iniziative di legalità e solidarietà attraverso lo sport.

I particolari sul programma verranno presentati in conferenza stampa venerdì 18 luglio alle ore 11 nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, sede del Comune, con la presenza tra gli altri di Barbara Lombardo Schillaci, moglie del compianto bomber di Italia 90 Totò Schillaci e presidente dell'omonima associazione. Magistrati, carabinieri e vecchie glorie del Mazara Calcio saranno quindi in campo con la Nazionale del Cuore Cantanti e Attori per una serata che si preannuncia emozionante.