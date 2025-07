Musica vietata alle imbarcazioni fino a 500 metri dalla costa, ordinanza della Capitaneria di Porto di Mazara

di: Redazione - del 2025-07-22

Da ieri, entro 500 metri dalla costa è vietato l’utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di unità da diporto nel circordario marittimo di Mazara. Lo prevede l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo che ha come oggetto il "contenimento dei fenomeni di diffusione sonora nell’ambito del circondario marittimo di mazara del vallo a salvaguardia della sicurezza della navigazione".

Il suddetto divieto in considerazione, si legge nell'ordinanza n.34 del 2025, della "necessità, altresì, di provvedere alla tutela della salvaguardia della vita umana in mare nell’ambito di 500 metri dalla costa ove insistono attività di balneazione e da diporto in relazione alle situazioni di emergenza cui ciascun bagnante e/o navigante non può esimersi dal vigile ascolto al fine di non incorrere in possibili omissioni in caso di richieste di soccorso in prossimità".

Previste sanzioni per i trasgressori ai sensi degli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e 650, 659 e 673 del Codice penale