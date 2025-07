Folgore, torna in rossonero Filippo Salvo, nella scorsa stagione capocannoniere a Salemi

di: Redazione - del 2025-07-23

Decine di goal in Prima Categoria con la maglia del Salemi hanno fatto si che la nuova dirigenza della Folgore convincesse Filippo Salvo, a tornare in rossonero. E così è stato, con l'annuncio della società rossonero sul proprio profilo ufficiale che ha annunciato il ritorno a Castelvetrano dell'attaccante castelvetranese, classe 2000 che nel 2023 in Promozione realizzò una doppietta con la Folgore, allenata da Giovanni Messana in quel di San Giovanni Gemini.

Nella scorsa stagione Filippo Salvo ha contribuito con i suoi 25 centri ha contribuito alla vittoria del campionato del Salemi che dopo anni ha fatto ritorno in Promozione. Adesso una nuova sfida per il 25enne castelvetranese che vorrà dimostrare di essere all'altezza della chiamata della neo dirigenza rossonera. L'acquisto di Salvo si aggiunge a quello di Giuliano Foglia, centrocampista 32enne, nella scorsa stagione in forza alla Margheritese in Promozione. Quindi sono 12 i colpi annunciati dal club in vista della preparazione che inizierà lunedì 28 luglio.