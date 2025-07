Tutti i lidi di Triscina e Marinella rispettano la legge 104 a tutela dei disabili? L'appello del Tribunale per i Diritti del Malato di Castelvetrano

di: Redazione - del 2025-07-20

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata alla redazione dal Tribunale per i Diritti del Malato di Castelvetrano: "Tutti i lidi balneari presenti sulle spiagge di Triscina e Selinunte rispettano la legge 104 a tutela delle persone disabili? Secondo la legge 104: “le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti come stabilito dal DM 236/89, oltrechè all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità”.

"La Legge 104, all'articolo 23, stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti balneari e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare per le persone con disabilità. Questo significa che gli stabilimenti balneari devono essere accessibili, con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla possibilità di fruire degli spazi e dei servizi per tutti".

Di seguiti i punti cardini della normativa:

- Gli impianti devono essere progettati e realizzati in modo da essere accessibili e fruibili da persone con disabilità, inclusi anziani e persone con ridotta mobilità.

- Le persone con disabilità devono avere la possibilità di accedere al mare in modo sicuro e autonomo, con percorsi dedicati, passerelle, rampe e, ove possibile, ausili specifici.

- I servizi igienici e gli spogliatoi devono essere accessibili e idonei per l'utilizzo da parte di persone con disabilità, con dimensioni adeguate e dotazioni specifiche.

- Devono essere previste postazioni dedicate in spiaggia, ampie e attrezzate per accogliere persone con disabilità, eventualmente in carrozzina.

- Devono essere disponibili parcheggi riservati nelle vicinanze dell'accesso allo stabilimento.