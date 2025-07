Castelvetrano, gattino all’interno di uno scantinato pericolante, salvato dai Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2025-07-20

Dopo giorni di apprensione e tentativi andati a vuoto, oggi è finalmente arrivato il lieto fine per un piccolo gattino rimasto intrappolato in uno scantinato pericolante all’interno di una casa abbandonatadi via Saporito. Il salvataggio è stato possibile grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano, turno D, che con grande professionalità e sensibilità sono riusciti a trarre in salvo l’animale. Un ringraziamento speciale va al capo reparto Giuseppe Milana, che si è distinto per la dedizione con cui ha coordinato l’operazione, dimostrando ancora una volta quanto amore e impegno ci siano dietro ogni divisa.

Un sentito grazie va anche ad Aurora e Alessio, due cittadini che nei giorni scorsi si sono prodigati quotidianamente per far arrivare un po’ di cibo al gattino, nell’attesa che si potesse procedere con il recupero. Ora il piccolo felino è finalmente al sicuro e sarà accudito da OIPA Castelvetrano, che si è immediatamente offerta di prendersene cura, con l’obiettivo di trovargli presto una famiglia che possa offrirgli amore e una casa per sempre. Una storia che ci ricorda quanto sia preziosa la collaborazione tra cittadini e istituzioni, e quanto anche un piccolo gesto possa fare la differenza nella vita di un essere vivente.