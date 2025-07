Videosorveglianza urbana a Castelvetrano ok del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-21

L’Amministrazione comunale di Castelvetrano comunica che, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Trapani, dott.ssa Daniela Lupo, è stato espresso parere favorevole ai progetti presentati dai Comuni della provincia, tra cui quello di Castelvetrano, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. ( Ve ne avevamo parlato in un precedente articolo )

A rappresentare il Comune di Castelvetrano all’incontro, svoltosi in Prefettura, sono stati l’assessore alla Polizia Locale Salvatore Ingrasciotta e il comandante della Polizia Municipale Antonio Ferracane. I progetti, già validati tecnicamente dalla Zona TLC Sicilia Occidentale della Polizia di Stato e corredati del parere favorevole del Comitato provinciale, saranno ora trasmessi al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per la valutazione finale ai fini del finanziamento.

La procedura è stata avviata con Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e prevede una dotazione complessiva di 24,5 milioni di euro a livello nazionale per l’anno 2024.