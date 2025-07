Folgore, a sette giorni dalla preparazione annunciati già dieci volti nuovi

di: Elio Indelicato - del 2025-07-21

Un progetto che punti sui giovani e su qualche elemento "albiceleste" che possa alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra, questo sembra essere il tema conduttore della nuova stagione della Folgore che ufficialmente aprirà i battenti il prossimo 28 luglio con l'avvio della preparazione. Dalle notizie che trapelano, attraverso la pagina ufficiale della società, il club è attivo nell'annunciare i nuovi volti che comporranno la rosa a disposizione del neo tecnico Carmelo Di Salvo. Giovane allenatore che mostra uno spiccato entusiasmo per questa nuova avventura che lo attende.

Nei giorni scorsi il club rossonero, ha annunciato i seguenti colpi di mercato: Mac Leevan Akpa, attaccante, Fabricio Di Tomaso, attaccante, Gabriele Miraglia, terzino destro, Mateo Costamagna, difensore, Alessandro Maltese, difensore, Maximiliano Foglia, centrocampista, Leonardo Lania, difensore, Paolo Catania, portiere, Conrado Contessi, terzino sinistro e Joachin Moiso, portiere.

La gran parte di questi nuovi innesti rappresentano la grande scommessa della società e sicuramente andrebbero sostenuti da qualche giocatore di grande esperienza per affrontare un campionato che presenta come ogni anno delle insidie. Dalle mosse societarie si comprende che il progetto è rivolto a puntare sulla linea verde e raggiungere la salvezza quanto prima migliorando la classifica dello scorso campionato. Entusiasmo a parte per competere con certe realtà che si stanno bene attrezzando bisognerà completare l'organico con gente che possa dare esperienza e carattere dentro lo spogliatoio.

Intanto la società, presieduta dalla riconfermata Presidente Margherita Barraco, ha ufficializzato lo staff tecnico della stagione 2025/26: Carmelo Di Salvo, Allenatore Prima Squadra, Leonardo Agnello, Vice allenatore e Allenatore Juniores, Livorio Avona, Preparatore dei portieri, Paolo Calandrino, Preparatore atletico, il riconfermatissimo Giuseppe Scianna, Massaggiatore ed il ritorno di Mauro Fabbri al quale è stato affidato il ruolo di Team Manager.