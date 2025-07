Calcio, screzio e poi la pace fra Pippo Inzaghi ed il castelvetranese Baldo Raineri in amichevole

di: Redazione - del 2025-07-21

Calcio d'estate ma pur sempre vero, a Filippo Inzaghi, neo allenatore del Palermo, qualche intervento duro dei calciatori della squadra svizzera del Paradiso non è andato giù, lamentandosi con il collega Baldo Raineri. Il tutto è avvenuto a Chatillon in Valle d'Aosta dove i rosanero stanno svolgendo il ritiro precampionato.

Baldo Raineri, è una vecchia conoscenza del calcio castelvetranese, prodotto del vivaio del G.S Folgore 1945, che nel 1988 lascia la sua città per sposare un nuovo progetto lavorativo nel settore del caffè e dedicarsi allo stesso tempo alla carriera di allenatore. Raineri ha allenato, tra le altre squadre in Svizzera, Bellinzona, Mendrisio e Biasca e dalla primavera del 2025 è sulla panchina del Paradiso, squadra cara all'ex centravanti argentino del Catania Maxi Lopez.

Uno screzio fra i due tecnici durante l'amichevole estiva, poco dopo il 20esimo minuto, terminata con il risultato di 5-1, per i rosanero e quel battibecco fra trainers che comunque non è andato oltre. Tanto che lo stesso allenatore castelvetranese, ha riferito ad un'emittente elvetica di aver chiarito a fine gara con Inzaghi che gli ha spiegato di avere esagerato chiedendogli scusa.

Raineri ha vestito la maglia rossonera della Folgore per 68 volte, giovanili a parte, in promozione dal 1979 al 1982 e poi in Interregionale dal 1985 al 1988. Un pizzico di Folgore e di Castelvetrano in quell'amichevole estiva contro il Palermo di Super Pippo Inzaghi e con Raineri, vecchio guerriero rossonero che non è stato li a guardare.