Auto d'epoca travolge due turiste in zona pedonale, donna in codice rosso trasferita a Palermo

di: Redazione - del 2025-07-24

Un'auto d'epoca guidata da un 77enne saccense ha invaso la ztl di via Roma nei pressi dell'intersezione di via Licata ed ha travolto due turiste, in vacanza a Sciacca. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause che sono al vaglio degli agenti del Commissariato di P.S. di Sciacca l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto impattando sulle donne che stavano passeggiando nella via Roma.

Una delle due turiste è stata sbalzata diversi metri avanti e dopo il ricovero al San Giovanni Paolo II di Sciacca, i sanitari hanno deciso, visto le condizioni di salute per le lesioni riportate, per il trasferimento presso il Policlinico di Palermo. L'altra donna invece è rimasta, in codice arancione, presso il nosocomio saccense. Ricoverato a Sciacca anche il conducente dell'auto d'epoca che riportato lievi ferite.