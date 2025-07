TARI 2012, pignorati i conti correnti a moltissimi cittadini. Enza Viola: "Fermare questo metodo aggressivo e discutibile di riscossione"

di: Redazione - del 2025-07-24

Una scure addosso a moltissimi cittadini castelvetranesi che nelle scorse ore si sono trovati il conto corrente pignorato per il mancato pagamento della TARI 2012. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione pare che i contribuenti lamentino l'assenza di alcun preavviso. Dai social l'attacco della consigliera Enza Viola che a difesa del cittadino lancia un forte segnale all'Amministrazione.

"Il pignoramento avviene senza alcuna notifica preventiva al debitore: viene informata solo la banca. Il cittadino non ha alcuna possibilità di difendersi o regolarizzare la posizione prima del blocco dei fondi. È inaccettabile che si colpiscano in questo modo famiglie e lavoratori, spesso per somme anche modeste e relative a cartelle vecchie di oltre 10 anni. Serve chiarezza e rispetto dei diritti dei cittadini. È necessario che le istituzioni intervengano subito - conclude Enza Viola - per fermare questo metodo aggressivo e discutibile di riscossione".

Sulla questione è intervenuto ai nostri microfoni il Sindaco Lentini: