Castelvetrano, due auto travolte dalle fiamme in viale Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2025-07-26

Due auto sono state travolte dalle fiamme in viale Roma a Castelvetrano. Sembra che alla base dell’incendio ci sia uno stato un problema nel vano motore di un’auto in transito, il cui conducente, intuito il problema ha fatto in tempo ad abbandonare il mezzo che si è poi incendiato finendo per travolgere con le fiamme anche l’auto parcheggiata nei pressi.

A bruciare è stata una Lancia Ypsilon vecchio modello e una Ford Fiesta che era parcheggiata a bordo strada. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano per le operazioni di spegnimento, Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano per i rilievi del caso. Inutile è stato il tentativo di Andrea La Rocca, impiegato della vicina Farmacia, di spegnere l'incendio con un estintore. Danneggiate due palme nelle vicinanze e l'insegna della Farmacia.