Imprese agricole nel mirino di Carabinieri e Nucleo Ispettorato del lavoro, sanzioni e denunce per 7 titolari di attività

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-26

I Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno effettuato nei giorni scorsi dei controlli straordinari in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al “lavoro nero”. All’esito dei controlli sono stati denunciati 7 titolari di attività imprenditoriali nei settori edile ed agricolo ed è stata riscontrata la presenza di 3 lavoratori in nero.

Per le violazioni accertate sono state complessivamente elevate sanzioni amministrative per circa 28 mila euro ed ammende per circa 25mila euro; per una delle aziende è scattato anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi infrazioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.