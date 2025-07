Marinella, tamponamento tra auto e motocicletta. Sul posto Carabinieri e Polizia Municipale

del 2025-07-26

Scontro tra una moto Kawasaki 125 e una Mercedes Classe A sulla SS. 115 all’altezza dell’arco della Principessa a Marinella di Selinunte. Pare che l’auto, condotta da una ragazza, stesse girando a sinistra per introdursi all’interno di una strada e la moto, guidata da un 16enne, fosse in fase di sorpasso. Fortunatamente grazie alla velocità non sostenuta da parte del giovane lo stesso nonostante la caduta ha riportato ferite non gravi. Sul posto la polizia municipale Castelvetrano per i rilievi del caso e il 118 che ha soccorso il giovane.