Allo Zoo Fattoria Carimi, protagonisti i Ragazzi Speciali dell'Associazione Albero Azzurro Pantelleria

di: Redazione - del 2025-07-25

Giovedì 24 luglio 2025, presso lo Zoo Fattoria Rosario Carimi si è recato un gruppo di "ragazzi speciali" che fanno parte dell'Associazione Albero Azzurro di Pantelleria, Associazione che da tre anni si occupa di questi ragazzi con disabilità, con amore e dedizione impegnandoli in varie attività ricreative che vanno dalla creazione di oggetti in ceramica, alla lettura, alla pittura e tanto altro.

Hanno scelto come meta per la loro prima escursione fuori dall'isola proprio lo Zoo fattoria Rosario Carimi di Castelvetrano, con tutte le difficoltà annesse, viaggio in aereo, pullman e grande caldo. La mattinata è stata ricca di emozioni sia per i ragazzi, che per Filippo Carimi e la sua compagna Anna Indiano, che hanno accolto il gruppo con entusiasmo,grande orgoglio ed emozione, perché sono proprio queste esperienze che arricchiscono l'animo e ricompensano i grandi sacrifici impiegati per 365 giorni l'anno per gestire questa struttura.

Il gruppo ha lasciato un prezioso ricordo, e una bella lezione di vita, in quanto nonostante le varie difficoltà riescono a sorridere, gioire e dare grandi emozioni e lo Zoo fattoria è sempre lieto di poter regalare a chi ne ha bisogno, momenti spensierati a contatto con la natura e i meravigliosi animali, dopo tutto è proprio questo lo scopo di questa struttura.