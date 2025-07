Rendiconto finanziario 2024, il Sindaco Lentini: "Già approvato dalla Giunta. A breve l'atto andrà in Consiglio Comunale"

di: Redazione - del 2025-07-25

Ieri è stata resa nota la nomina dei commissari ad acta da parte della Regione Sicilia per i comuni che non hanno approvato entro aprile 2025 il rendiconto 2024. Tra i Comuni per i quali è stato disposto l’invio del Commissario anche il Comune di Castelvetrano. Una nomina che è considerata nei fatti una formalità e che non mette in allarme l’amministrazione comunale del Sindaco Giovanni Lentini.

"Il rendiconto finanziario 2024 - ha dichiarato lo stesso Lentini ai nostri microfoni - era stato, infatti, già approvato dalla Giunta che ha ricevuto il parere favorevole dei revisori dei conti che è stato pubblicato e che, trascorsi 20 giorni, dalla pubblicazione andrà in Consiglio Comunale".