Hotel confiscato alla mafia affidato in gestione al nipote di Giovanni Brusca

del 2025-07-27

Il Tribunale di Palermo ha affidato in gestione alla società di Giorgio Cristiano, nipote dell'ex boss Giovanni Brusca, una struttura alberghiera che si trova in centro a Palermo, precisamente in piazza Politeama, bene confiscato alla mafia con procedimento giudiziario nel 2021. La notizia, pubblicata da Fanpage.it, come riporta Ansa.it è stata confermata dall'Agenzia per i Beni confiscati che ha precisato che la società di Cristiano, la Cribea srl, non è oggetto di misure di prevenzione patrimoniali.

L'hotel sarebbe stato confiscato nel 2020 e l'anno dopo sarebbe stato dato in gestione dal tribunale alla società di Cristiano. Giovanni Brusca che da poco ha finito di scontare la sua pena è il boss di San Giuseppe Jato condannato per aver premuto partecipato direttamente alla Strage di Capaci e per aver fatto sequestrare ed uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo.