Tre Fontane, cittadini volontari "stanchi delle promesse non mantenute" ripuliscono l'arenile

di: Redazione - del 2025-07-27

Alcuni cittadini volontari stanchi delle promesse non mantenute si sono armati di buona volontà ed hanno ripulito l'arenile di Tre Fontane, precisamente nel tratto ovest, tra i lidi Melagodo e La Loggia. "Dato che posto oggi il suddetto tratto è abbandonato a se stesso, - si legge nella nota dei volontari - e nessuna legge è stata applicata per la rimozione di ombrelloni e sdraio in pianta stabile che ostacolano la pulizia, e non è stato posizionato nessun cestino per la raccolta differenziata, tale condizione insostenibile è un pericolo per bambini e cittadini, oltre ad inquinare l'ambiente e il nostro caro mare, così tanto elogiato e definito adatto a famiglie e bambini.

In un breve lasso di tempo, sotto gli occhi increduli dei bagnanti, sono stati raccolti sacchi con sigarette, vetro, plastica e rifiuti di ogni genere. I cittadini Daniela De Priamo, Eleonora Ingoglia, De Simone Giuseppe, Roberto Gullo, Nino Lentini sperano che tale iniziativa abbia riscontro da parte del sindaco e dell'amministrazione tutta e non rimanga una fatica inutile".