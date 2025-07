Tre Fontane, movimento civico chiede la rimozione dall'arenile dei resti di un scafo bruciato

di: Redazione - del 2025-07-28

Da mesi i resti di un barcone sono sull'arenile Ovest di Tre Fontane e molti cittadini sono stanchi di vedere questa incuria sulla propria spiaggia e attraverso il Movimento Civico spontaneo Noi lanciano un forte segnale all'attuale Amministrazione affinchè possa togliere ciò che rimane di una barcone dato alle fiamme.

Da tempo il relitto di uno scafo, usato per trasportare gli extracomunitari, giace sulla sabbia anche dopo che è stato dato alle fiamme dopo lo sbarco avvenuto intorno al 19 marzo. Anche il Movimento Civico spontaneo Noi, attraverso il suo referente, Silvio Alagna, ha chiesto la rimozione per motivi di sicurezza per bagnanti e bambini ma a tutt oggi è ancora sulla spiaggia Ovest di Tre Fontane.