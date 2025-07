Folgore, avviata la nuova stagione. Organico tutto nuovo agli ordini del neo tecnico Di Salvo

di: Redazione - del 2025-07-29

Ieri pomeriggio allo stadio Paolo Marino di Castelvetrano è iniziata ufficialmente la stagione della Folgore con l'avvio della preparazione atletica in vista del campionato di Eccellenza che si avvierà il prossimo 14 settembre. Nelle prossime ore il Comitato Regionale Sicilia, annuncerà la composizione dei due gironi del massimo campionato regionale.

Agli ordini del neo tecnico Carmelo Di Salvo, 21 calciatori convocati più i giovani, tesserati per l'Under 19, aggregati in prima squadra. Tantissimi volti nuovi, tutti da scoprire, che sono stati scelti dalla rinnovata dirigenza, presieduta dalla riconfermata Margherita Barraco, che ha accolto allo stadio, assieme al Vice Presidente Diego Di Tomaso, giunto in città nei giorni scorsi dall'Argentina, tutti i calciatori rossoneri. Primi allenamenti e test per iniziare la preparazione atletica che durerà fino alla vigilia della Coppa Italia che si disputerà il 31 agosto ed il 7 settembre.

Sui social qualche tifoso mantiene una posizione alquanto scettica sul progetto della nuova stagione, per molti l'organico è tutta una scommessa e c'è chi ritiene che qualche elemento di esperienza non guasterebbe per affrontare il campionato di Eccellenza che vede al via squadre, alcune delle quali, fortemente attrezzate per puntare ad un salto di categoria.