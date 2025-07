Parco del Sole di Castelvetrano, il Movimento 5 Stelle sollecita la cura del verde

del 2025-07-27

Il movimento 5 Stelle Castelvetrano denuncia lo stato di degrado in cui versa il Parco del sole di Castelvetrano. "Il Parco del Sole - si legge nella nota - realizzato grazie all’impegno di tanti cittadini e genitori castelvetranesi, oggi versa in uno stato di totale incuria. Ricordiamo che quest’area giochi – situata presso il campo Franco Lombardo e inaugurata il 7 aprile 2024 – è nata da un’iniziativa spontanea del comitato “Amiamo Castelvetrano”, che ha promosso una raccolta fondi pubblica con la piattaforma GoFundMe e ha ricevuto il supporto concreto di associazioni, attività locali e semplici cittadini.

Un gesto collettivo di amore verso la città, che ha portato alla creazione di uno spazio sicuro, attrezzato e accessibile per i più piccoli, simbolo di rigenerazione e partecipazione attiva.

Oggi, però, a ad un anno dall’inaugurazione, quello stesso parco è diventato impraticabile: le erbacce alte coprono gran parte dell’area, rendendo difficile e pericoloso l’accesso ai giochi.

Ciò rappresenta non solo una mancanza di rispetto verso chi ha contribuito alla realizzazione del progetto, ma soprattutto un danno diretto per le bambine e i bambini che non possono più godere in sicurezza di uno spazio pensato per loro. Come Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, denunciamo con fermezza lo stato di abbandono in cui versa oggi il Parco del Sole, e chiediamo all’amministrazione comunale un intervento urgente di manutenzione e pulizia, affinché quest’area torni ad essere viva, decorosa e fruibile.

I beni comuni si custodiscono, si rispettano, si valorizzano. E quando nascono dalla cittadinanza attiva, come in questo caso, meritano ancora più attenzione. Invitiamo inoltre tutti i cittadini a continuare a segnalare, vigilare e prendersi cura, insieme, di ogni spazio pubblico. Solo così si costruisce una comunità davvero responsabile".