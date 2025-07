Messina Denaro, torna in libertà la sorella Patrizia, arrestata nel 2013

di: Redazione - del 2025-07-28

Era stata tratta in arresto nel corso dell'operazione antimafia "Eden" avvenuta il 13 dicembre 2013 e per anni rinchiusa nel carcere di Vigevano, da qualche giorno, Patrizia Messina Denaro, 54enne, sorella dell'ex superlatitante, deceduto a settembre del 2023 per via un tumore al colon, dopo essere stato catturato il 16 gennaio dello stesso anno, adesso è libera dopo aver scontato la pena.

Nei mesi scorsi il nome della donna è risalito alla ribalta della cronaca per via del suo molteplice inserimento nei pizzini e nelle lettere ritrovate in uno dei covi di Messina Denaro. Assieme alla sorella maggiore Rosalia, che si trova in carcere, per anni hanno mantenuto rapporti con il fratello latitante, situazioni evidenziate nelle missive scritte dallo stesso Matteo Messina Denaro.