Scontro auto-camion in via Caduti di Nassiriya, sul posto la Polizia Municipale

di: Redazione - del 2025-07-28

Incidente stamani nella trafficata via dei Caduti di Nassiriya a Castelvetrano, per cause che sono in corso di accertamento un camion si è scontrato con una vettura che percorreva la strada. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Castelvetrano.

Traffico rallentato per via del restringimento della carreggiata. Grazie al lavoro svolto dal corpo di Polizia Municipale intervenuto è stata assicurata dopo qualche minuto la normale viabilità. Al momento non chiara la dinamica che ha portato il grosso mezzo di trasporti ad urtare l'autovettura Peugeot.