Depotenziamento Ospedale Castelvetrano, convocata conferenza domani a Palazzo Pignatelli

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-30

(ph. ma)

Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, e il Presidente del Consiglio Comunale, Girolamo Celia, invitano la cittadinanza, gli organi di stampa e i rappresentanti istituzionali a partecipare alla Conferenza Stampa che si terrà giovedì 31 luglio 2025 alle ore 11.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelvetrano sita in Piazza Carlo d’Aragona, per affrontare il tema, di fondamentale rilevanza per il territorio, della nuova bozza della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana, che continua a prevedere un inaccettabile depotenziamento del Presidio Ospedaliero di Castelvetrano.

Alla conferenza stampa saranno presenti i Sindaci e i Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni della Valle del Belìce, uniti in un fronte comune per rivendicare il diritto alla salute e alla dignità dei servizi sanitari per l’intero comprensorio.

"Sarà inoltre illustrata - si legge nella nota pubblicata dal Sindaco Lentini - la proposta condivisa da parte degli enti locali della Valle del Belìce per il rafforzamento e la rifunzionalizzazione del Presidio Ospedaliero di Castelvetrano, affinché diventi un punto di riferimento strutturato ed efficiente per le esigenze sanitarie di un ampio bacino di popolazione. Un momento di confronto e di proposta per costruire, insieme, una sanità più vicina ai cittadini e ai territori".