Scontro auto-scooter, ferito trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Municipale

di: Redazione - del 2025-07-30

Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti del corpo di Polizia Municipale, intervenuti sul luogo del sinistro, sono entrati in collisione uno scooter ed un'autovettura. Ad avere la peggio il conducente del veicolo a due ruote. Sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrerlo ma le condizioni di salute non sembrano gravi. L'impatto è avvenuto in uno degli incroci che insistono sulla via Campobello, nelle vicinanze del Comando di Polizia Municipale.