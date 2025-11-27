  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio

"Campagna olearia ", raffiche di denunce e sanzioni da parte dei carabinieri

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-27

Commenti
Immagine articolo: "Campagna olearia ", raffiche di denunce e sanzioni da parte dei carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani congiuntamente a quelli Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, del Nucleo Antisofisticazione di Palermo e del nucleo investigativo ambientale e agroalimentare del CAN di Palermo hanno eseguito nelle settimane scorse, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, una serie di controlli nell’ambito della “Campagna Olearia 2025”.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • All’esito dei servizi mirati, svolti con il prezioso supporto del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo e di personale INPS, nonché nel corso dei servizi di perlustrazione sul territorio, sono state tratte in arresto in flagranza di reato n. 3 persone e denunciate alla competente A.G. altre 14 ai quali viene contestato, a vario titolo, furto di olive, sversamento di liquidi non autorizzato, irregolarità sulla sicurezza sul lavoro, impiego di lavoratori non regolarmente assunti e sfruttamento.

    Nel corso dell’attività sono state ispezionate n.13 aziende operanti nel settore della raccolta delle olive, n. 4 oleifici, controllati 95 lavoratori, di cui 14 sono risultati essere irregolarmente assunti, perlopiù stranieri privi di permesso di soggiorno, a quali veniva elargita una retribuzione palesemente difforme a quanto stabilito da CCNL, impiegati oltre orario lavoro ed in violazione alle norme di sicurezza sui luoghi lavoro.

    Sono state, infine, elevate sanzioni amministrative ed ammende per oltre 100 mila euro ed avviata procedura per la richiesta di protezione internazionale a seguito delle accertate condizioni e dello stato di bisogno di due lavoratori extracomunitari sfruttati.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Zancana day fino al 7 dicembre 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Lavanderia speed Queen H2
  • a4 lisciandra
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    I più letti

    "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    Castelvetrano, uomo colto da malore, auto impatta su veicolo parcheggiato

    Cade all'interno di un pozzo profondo 30 metri. 52enne salvato dai Vigili del Fuoco

    Maxi operazione antidroga nel trapanese, 27 persone arrestate

    Castelvetrano, attivo da domani un servizio segnalazioni per l’emergenza idrica

    Lube store p1 dal 7 ottobre