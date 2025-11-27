"Campagna olearia ", raffiche di denunce e sanzioni da parte dei carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-27

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani congiuntamente a quelli Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, del Nucleo Antisofisticazione di Palermo e del nucleo investigativo ambientale e agroalimentare del CAN di Palermo hanno eseguito nelle settimane scorse, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, una serie di controlli nell’ambito della “Campagna Olearia 2025”.

All’esito dei servizi mirati, svolti con il prezioso supporto del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo e di personale INPS, nonché nel corso dei servizi di perlustrazione sul territorio, sono state tratte in arresto in flagranza di reato n. 3 persone e denunciate alla competente A.G. altre 14 ai quali viene contestato, a vario titolo, furto di olive, sversamento di liquidi non autorizzato, irregolarità sulla sicurezza sul lavoro, impiego di lavoratori non regolarmente assunti e sfruttamento.

Nel corso dell’attività sono state ispezionate n.13 aziende operanti nel settore della raccolta delle olive, n. 4 oleifici, controllati 95 lavoratori, di cui 14 sono risultati essere irregolarmente assunti, perlopiù stranieri privi di permesso di soggiorno, a quali veniva elargita una retribuzione palesemente difforme a quanto stabilito da CCNL, impiegati oltre orario lavoro ed in violazione alle norme di sicurezza sui luoghi lavoro.

Sono state, infine, elevate sanzioni amministrative ed ammende per oltre 100 mila euro ed avviata procedura per la richiesta di protezione internazionale a seguito delle accertate condizioni e dello stato di bisogno di due lavoratori extracomunitari sfruttati.