Aggredisce un 46enne con calci, pugni ed una spranga di ferro, arrestato 32enne a Castellammare

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-05

Immagine articolo: Aggredisce un 46enne con calci, pugni ed una spranga di ferro, arrestato 32enne a Castellammare

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alcamo e della Stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo, hanno arresto un 32enne originario del Varesotto, ma domiciliato a Castellamare del Golfo, per lesioni personali aggravate. In seguito ad una segnalazione giunta al 112, i Militari dell’Arma intervenivano presso le libere terme segestane, dove sorprendevano e arrestavano il 32enne che a seguito di una discussione stava aggredendo con calci pugni e una spranga di ferro un 46enne palermitano.

    • La vittima veniva soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata presso l’ospedale di Alcamo, dove veniva ricoverato non in pericolo di vita. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 32enne è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne

