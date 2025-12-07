Salemi, paura durante i festeggiamenti di San Nicola, 26enne lancia bottiglie di vetro

di: Redazione - del 2025-12-07

Momenti di paura mentre erano in corso i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola di Bari a Salemi. Un uomo, un 26enne tunisino, ha cominciato a lanciare bottiglie di vetro, tra la paura dei presenti. L'extra comunitario è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia municipale ed accompagnato presso la caserma dei Carabinieri per ulteriori accertamenti. Non si esclude che venga denunciato mentre non sono noti i motivi del suo gesto. L'uomo dopo è stato rilasciato.