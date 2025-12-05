Donna denuncia il compagno violento, Polizia arresta un uomo ad Alcamo

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-05

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino italiano gravemente indiziato di gravi maltrattamenti ai danni della ex compagna. L’uomo, soggetto pregiudicato e già noto alla Polizia di Stato, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito nell’ambito delle indagini, l’indagato si sarebbe reso responsabile, nel corso di diversi anni, di reiterate condotte di violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti della donna. Episodi che avrebbero generato nella vittima una condizione di forte paura e soggezione, protrattasi nel tempo fino a quando la stessa, con grande coraggio, ha deciso di rivolgersi alla Polizia, interrompendo così la spirale di violenze subite.

L’arresto rappresenta il secondo intervento in meno di due settimane effettuato dal Commissariato di Alcamo in relazione a casi di violenza maschile contro le donne, a conferma dell’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto a ogni forma di maltrattamento e nella tutela delle vittime. La Polizia di Stato rinnova l’invito a denunciare ogni comportamento violento o persecutorio.