  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Donna denuncia il compagno violento, Polizia arresta un uomo ad Alcamo

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-05

Commenti
Immagine articolo: Donna denuncia il compagno violento, Polizia arresta un uomo ad Alcamo

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino italiano gravemente indiziato di gravi maltrattamenti ai danni della ex compagna. L’uomo, soggetto pregiudicato e già noto alla Polizia di Stato, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Secondo quanto ricostruito nell’ambito delle indagini, l’indagato si sarebbe reso responsabile, nel corso di diversi anni, di reiterate condotte di violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti della donna. Episodi che avrebbero generato nella vittima una condizione di forte paura e soggezione, protrattasi nel tempo fino a quando la stessa, con grande coraggio, ha deciso di rivolgersi alla Polizia, interrompendo così la spirale di violenze subite.

    L’arresto rappresenta il secondo intervento in meno di due settimane effettuato dal Commissariato di Alcamo in relazione a casi di violenza maschile contro le donne, a conferma dell’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto a ogni forma di maltrattamento e nella tutela delle vittime. La Polizia di Stato rinnova l’invito a denunciare ogni comportamento violento o persecutorio.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Zancana day fino al 7 dicembre 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Casa Azzurra apartments h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • A due passi dal mare H2 dal 4 novembre
  • Lavanderia speed Queen H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    01 Dicembre - Luci, volontari e cuore: Triscina si accende grazie all’impegno dell’associazione Demetra

    26 Novembre - "Grande professionalità nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di ringraziamento di una nostra lettrice

    25 Novembre - Il lettore scrive: "Vegetazione che diventa anche covo di topi"

    I più letti

    Campobello, sanzionato Bar per 100 mila. Lavoro nero e sicurezza nel mirino dei Carabinieri

    Selinunte piange la scomparsa di Leila, storica figura dell’imprenditoria nel settore turistico

    "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    Castelvetrano, tamponamento di tre auto in via Caduti di Nassiriya

    Castelvetrano piange la scomparsa di Elio Bianco, stimato geologo e docente di Scienze Naturali

    Lube store p1 dal 7 ottobre