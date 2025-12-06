Castelvetrano, "professionisti del fiuto", dimostrazione dei cani della GdF alla Gennaro Pardo

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-06

Incontro della Guardia di Finanza con le classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado Legalità, economia, responsabilità: un viaggio nella cittadinanza consapevole. Mercoledì 26 novembre, alle ore 11:00, nell’Aula Magna della sede centrale “Pardo”, gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno preso parte a un incontro formativo con la Guardia di Finanza, accompagnati dai docenti in servizio.

I militari del Corpo, con parole semplici ma capaci di lasciare il segno, hanno condotto i ragazzi dentro il mondo della sicurezza economica e finanziaria, mostrando come la correttezza nei comportamenti sia un bene comune da custodire ogni giorno. Temi complessi e attuali—evasione fiscale, contraffazione, uso improprio dei beni pubblici e privati—sono stati raccontati con chiarezza, rivelando come la criminalità economica possa insinuarsi anche nella vita quotidiana e come ciascuno, persino nella giovane età, possa contribuire a contrastarla. Dopo una breve riflessione iniziale degli alunni, i militari hanno risposto alle numerose domande degli studenti.

È stato un momento di dialogo vivace, in cui i ragazzi hanno mostrato maturità, curiosità e spirito critico. Non semplici richieste di chiarimento, ma piccoli ponti verso una comprensione più profonda della realtà: domande che raccontano il desiderio di capire e di prendere posizione.

Al termine dell’incontro, gli alunni si sono spostati in palestra per assistere alla dimostrazione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. I cani, veri “professionisti” del fiuto, hanno mostrato alcune delle tecniche utilizzate nei servizi di controllo del territorio, regalando ai presenti un momento insieme istruttivo e affascinante. Palpabile lo stupore dei ragazzi: non solo per l’agilità e l’intelligenza degli animali, ma per la consapevolezza che anche il rispetto delle regole può avere un volto amico, un muso simpatico e un fiuto infallibile.

L’incontro non è stato soltanto un appuntamento formativo, ma un’esperienza di cittadinanza viva: un invito a osservare il mondo con attenzione, a riconoscere il valore della legalità come scelta quotidiana, a comprendere che ogni gesto, anche il più semplice, lascia un’impronta nella comunità.