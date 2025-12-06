Il miele di Selinunte riceve il prestigioso riconoscimento la "Goccia d'Oro"
di: Comunicato Stampa - del 2025-12-06
A Selinunte, anche il miele racconta il paesaggio. Il miele prodotto nel Parco Archeologico di Selinunte ha ottenuto la “Goccia d’Oro” al concorso nazionale Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia, che premia l’eccellenza apistica italiana.
Il riconoscimento, attribuito dall’Osservatorio Nazionale Miele, certifica la qualità straordinaria di un prodotto che nasce dalla biodiversità del Parco, dal lavoro meticoloso delle api nere siciliane e dalla cura professionale dei nostri apicoltori.
L’attestazione conferma l’ingresso del nostro miele tra i Grandi Mieli di Sicilia, premiando la ricchezza floristica del Parco, la resilienza dell’ape nera siciliana e l’armonia tra patrimonio culturale e paesaggio agricolo.
Il miele Selinunte porta con sé la voce antica della macchia mediterranea, la forza degli ulivi secolari, il ritmo lento di un ecosistema che a Selinunte continua a vivere e trasformarsi. Il miele premiato è disponibile nel bookshop ufficiale del Parco, insieme agli altri prodotti della nostra filiera.