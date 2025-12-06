  • A3 Conad
Il miele di Selinunte riceve il prestigioso riconoscimento la "Goccia d'Oro"

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-06

Immagine articolo: Il miele di Selinunte riceve il prestigioso riconoscimento la "Goccia d'Oro"

A Selinunte, anche il miele racconta il paesaggio. Il miele prodotto nel Parco Archeologico di Selinunte ha ottenuto la “Goccia d’Oro” al concorso nazionale Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia, che premia l’eccellenza apistica italiana.

    • Il riconoscimento, attribuito dall’Osservatorio Nazionale Miele, certifica la qualità straordinaria di un prodotto che nasce dalla biodiversità del Parco, dal lavoro meticoloso delle api nere siciliane e dalla cura professionale dei nostri apicoltori.

    L’attestazione conferma l’ingresso del nostro miele tra i Grandi Mieli di Sicilia, premiando la ricchezza floristica del Parco, la resilienza dell’ape nera siciliana e l’armonia tra patrimonio culturale e paesaggio agricolo. 

    Il miele Selinunte porta con sé la voce antica della macchia mediterranea, la forza degli ulivi secolari, il ritmo lento di un ecosistema che a Selinunte continua a vivere e trasformarsi. Il miele premiato è disponibile nel bookshop ufficiale del Parco, insieme agli altri prodotti della nostra filiera.

