Castelvetrano, dal 7 dicembre navetta per lo shopping natalizio. Ecco giornate ed orari

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-06

Un servizio comodo e accessibile per vivere al meglio il periodo delle feste A Castelvetrano arriva un importante supporto alla mobilità natalizia: dal 7 dicembre 2025 sarà attivo un servizio navetta che collegherà il Centro Commerciale con il Centro Storico e il Sistema delle Piazze, facilitando gli spostamenti durante i giorni di maggiore affluenza.

L’iniziativa, proposta dalla Ditta Selinunte Tour, nasce con l’intento di rendere più agevole lo shopping nel cuore della città e di ridurre il traffico nel perimetro storico. La navetta sarà disponibile al costo di 1,50 € a tratta.

Il servizio funzionerà nelle giornate del

7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 31 dicembre 2025,

e del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026, con orari 10:00–13:00 e 16:00–20:30.

«L’obiettivo – spiega l’amministratrice di Selinunte Tour, Alberta Scimemi – è quello di offrire un’opportunità comoda e accessibile per raggiungere il centro e vivere al meglio l’atmosfera natalizia». La navetta rappresenta un modo semplice e pratico per godersi lo shopping, gli eventi e le iniziative natalizie, contribuendo a rendere più vivace e piacevole l’esperienza nel cuore di Castelvetrano.